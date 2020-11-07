‘Çatı Davası’ kararlarına istinaftan onay

İstinafmahkemesi, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 75 sanık hakkında açılan "çatı davası"nda dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet, üç sanığın ise 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmasının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı. Daire, inceleme sonucunda yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Kararda, sanıklardan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve terör örgütü elebaşı Gülen'in halasının oğlu Kazim Avcı'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim'in ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmalarında isabetsizlik görülmediği belirtildi.Öte yandan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 sanıklı davada 18 sanık hakkında yeniden yapılan yargılama karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan eski Üsteğmen Gökhan Mengeş, 13 yıl 4 ay, eski astsubay olan 4 sanık ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 13'ünün ise beraatlerine karar verildi. İstanbul 22. Ağır Ceza'da görülen, FETÖ'nün Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında da 1 sanık 15 yıl, 23 sanık ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması ise 26 Kasım'da görülecek.