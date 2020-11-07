FETÖ'de çözülme sürüyor! Ankesörden çıkan itirafçılar 80 FETÖ'cüyü deşifre etti

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Ankara'da yürütülen ankesör soruşturmasında, örgütün mahrem abileriyle irtibatı ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan 25 astsubaydan 11'i itirafçı oldu. Astsubaylar bu zamana kadar deşifre olmamış 14 ismin de aralarında bulunduğu 80 FETÖ'cüyü örgütsel görevleriyle ifşa etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, 34 astsubayın Ankara'daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatlarından arandığını belirlendi. Yapılan incelemeler sonrasında mahrem abileri tarafından ardışık arandığı belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 21'i aktif, 12'si emekli 1'i de meslekten atılan 34 astsubayın yakalanması için Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

11 FETÖ ÜYESİ İTİRAFÇI OLDU

Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 25 örgüt üyesi gözaltına alındı. 9 örgüt üyesi aranırken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 25 astsubaydan 11'i itirafçı oldu. FETÖ üyesi astsubaylar kendileriyle ilgilenen sivil mahrem imamlar ile TSK'da görevli askerlerin aralarında bulunduğu 80 ismi deşifre etti. FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasıyla ilgili bilgiler veren zanlıların itiraf ettiği 80 ismi incelemeye alan polis, 14 kişinin FETÖ'den daha önce haklarında işlem yapılmayan isimler olduğunu belirledi. Deşifre edilen isimler hakkında yapılacak çalışmanın ardından operasyonların devam edeceği öğrenildi.