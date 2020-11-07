Samanyolu'nun dizilerinde oynamıştı! İBB Şehir Tiyatroları'na beşinci boyut transferi...

Bu diziler arasında FETÖ'nün kanalında Beşinci Boyut, Doğruluk Ekseni, İyilik Kervanı ve Büyük Buluşma gibi diziler de bulunuyordu. Cengiz Toraman, olayları farklı bir şekilde ele alan dizilerden biri olan Beşinci Boyut dizisinin başrolünde rol almıştı.

Sizden tepki beklemek ‘HATAY’dı ‘Vicdansızlar’