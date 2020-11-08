Bank Asya’nın kurucu ortağı olan FETÖ’cü sahte kimlikle yakalandı

BANK Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan, Ankara'da yakalandı. Sık sık kılık ve adres değiştirdiği ortaya çıkan şüphelinin, örgütün finansal yapılanması içinde halen faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü özel takip ekipleri, Çankaya'da uzun süredir takip ettikleri Malkatan'ı üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakaladı. FETÖ'nün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden olan Malkatan'ın aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan şüpheli Çukurambar Mahallesi'ndeki evde yakayı ele verdi. Örgüt yöneticisi Malkatan Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanıyor.