Emekçinin hukuk zaferi

İstanbulBüyükşehir Belediyesi'ndeki işinden 'bankamatik memuru' olduğu iddiasıyla çıkarılan İbrahim Albayrak, 7 ay süren hukuk mücadelesini kazanarak işine döndü. 31 Mart seçimleri öncesi kimsenin işine son vermeyeceğini iddia eden ancak koltuğa oturmasının ardından binlerce işçiyi ekmeğinden eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargı "dur" dedi. İş Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Darülaceze Müdürlüğü'nde çalışırken önce sürgün edilen, ardından 'Size uygun pozisyon bulunamadı' diyerek işten çıkarılan İbrahim Albayrak'a 'haksızlık' yapıldığına karar verdi.2005'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Darülaceze Müdürlüğü'nde idari amir görevinde bulunan ve 'bankamatik memuru' suçlamasıyla 13 Mart'ta ekmeğinden olan İbrahim Albayrak'ın işe dönüş davası nihayet sonuçlandı. İstanbul 35. İş Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin feshinin geçersizliğine ve Albayrak'ın İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'deki işine iadesine karar verdi.