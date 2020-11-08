İstanbul'a getirilen Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan'ın sorgusu sürüyor

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan ve örgütte yönetici pozisyonunda olduğu tespit edilen Kamil Yavuz Malkatan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar kapsamında aranıyordu.

Ankara'da yapılan operasyonda yakalanan Malkatan, getirildiği İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Malkatan'ın işlemleri sürüyor.

Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.