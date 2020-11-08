O hain PKK’lı öldürüldü

Hakkâri'nin Çukurca İlçesinin karşısındaki Kuzey Irak toprakları içinde kalan Metina bölgesindeki Hiror Kampına düzenlenen nokta hava harekâtıyla öldürülen ve kırmızı bültenle aranan terörist Ahmet Bal, 5 yıl önce Hakkâri Yüksekova'da Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın da aralarında bulunduğu 16 askerimizin şehit edildiği mayınlı saldırının faili olmaktan aranıyordu. 5 yıl sonra şehitlerimizin intikamı alınmış oldu.Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu olan ve İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan "Dara Kato" kod adlı Ahmet Bal'ın, Kuzey Irak, Çukurca, Şemdinli, Derecik ve Yüksekova hattındaki hudut gözetleme kuleleri ve sınırdaki askeri faaliyetler hakkında bilgi topladığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen MİT'in Dış Operasyonlar Başkanlığındaki uzman bir ekip, 26 Mart'tan itibaren teröristi sinyal istihbaratıyla takibe aldı. Çukurca'nın karşısındaki Metina bölgesinde bulunan Hiror Kampına geldiği belirlenince, Diyarbakır'dan kalkan iki F-16, teröristlerin bulunduğu noktayı vurdu. Hedefe odaklanan güdümlü mühimmatla gerçekleştirilen operasyonun tamamlanmasından sonra İHA'larla yapılan keşifte, Ahmet Bal ile birlikte dört teröristin öldürüldüğü teyit edildi.11 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten terörist Ahmet Bal, Zeytin Dalı harekâtında Afrin'i işgal eden YPG'li teröristlerle birlikte Cinderesi ve Bülbül beldelerinde Mehmetçiğe karşı çok sayıda teröristin de sevk ve idaresinden sorumluydu. Ağır kayıplar verince Afrin'deki yer altı tünellerinden kaçan terörist Ahmet Bal, bu yılın Şubat ayında Suriye'den Kuzey Irak'a geçiş yaparak tekrar terör örgütü PKK'nın silahlı kolu HPG saflarına sözde istihbarat sorumlusu olarak geçiş yaptı.Hakkâri ve Şırnak kırsalında 29 güvenlik görevlisinin şehit edildiği hain saldırılara bizzat katılmaktan hakkında yakalama kararı bulunan terörist Ahmet Bal, 7 Eylül 2015'te Dağlıca Tabur Komutanlığından operasyon için çıkan askeri konvoya saldırı düzenledi. Birbirine bağlanmış 1,5 tonluk el yapımı uzaktan kumandalı mayınları patlatan Bal, 9 askeri şehit etti. Olayı haber alan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan, "Askerlerimi orada hainlerin insafına bırakamam" diyerek beraberindeki bir grup askerle yola çıktı. Zırhlı araçla patlama noktasına gelen Çelikcan, yaralı askerleri sırtında zırhlı araca taşırken aynı yerde hainlerin ikinci mayınlı saldırısında 7 askerle birlikte şehit olmuştu. Alçak saldırının faili 5 yıl sonra Hiror Kampına düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldü ve şehitlerimizin intikamı alınmış oldu.TÜRK Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, geçtiğimiz bir ay içerisinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edildiği bilgisini verdi. Operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.