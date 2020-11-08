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haberi: Gece boyunca sürdü! 'dan 'a büyük şok!

Ordusu, işgalci güçlerine ağır darbe indirmeyi sürdürüyor. Gelen haberine göre; Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 09:31 Son Güncelleme: 8.11.2020 09:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Gece boyunca sürdü! Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük şok!

haberi... Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte ciddi darbe alan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 4 T-72 tankı, 2 D-20 topu ve mühimmat dolu birkaç kamyonu imha ettiği vurgulandı.

Son dakika haberi: Gece boyunca sürdü! Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük şok!

Açıklamada, ordusunun dün Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi ve Gubadlı illerine top atışı gerçekleştirdiği, sivil halk arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Son dakika haberi: Gece boyunca sürdü! Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük şok!

AZERBAYCAN ORDUSUNUN KONTROLÜNDE

Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun ordusunun kontrolünde olduğunun altı çizildi.

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Son dakika haberi: Gece boyunca sürdü! Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük şok!

Açıklamada, ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiği, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

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Son dakika haberi: Gece boyunca sürdü! Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük şok!
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