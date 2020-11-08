Son dakika haberi: Yeni ABD Başkanı Joe Biden hakkında ilk mesaj! "Çalışmayı sürdüreceğiz..."

Son dakika haberine göre Türkiye'den, ABD seçimleri hakkında ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, Joe Biden'ın seçimleri kazanmasından sonra değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, beklentilerinin tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması olduğunu ifade etti.

TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARDAN UZAK DURULMALI

"Bizim konularımız neler diye baktığımızda terörle mücadeledir bizi ilgilendiren konulardan birisi. Gündemimizde FETÖ var. Bunun iadesini istemek kadar doğal bir şey yok. Bu anlamdaki baskımızı yoğunlaştırarak artıracağız. PKK/PYD olayı. Binlerce TIR'lık silah getirildi buraya. Her türlü kaynak sağlandı. Teröriste terörist diyebilmelisiniz. Suriye, Doğu Akdeniz, Irak, Azerbaycan, Kıbrıs bütün bunlar Türk-Yunan ilişkileri... Bizi doğrudan ilgilendiren konular. Yeni yönetimin tavrı bizi etkileyecektir. Bunu da biz yakından takip edeceğiz. Beklentimiz, tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması.''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Azerbaycan ordusunun kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da yer aldığı paylaşımında "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım" dedi.

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