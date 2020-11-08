SON DAKİKA HABERLER: Hande Çinkitaş cinayetinde flaş detay! Kanadalı polis mektuptaki o ayrıntıyı fark edip cinayeti çözdü

DENGESİZ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ



Kursun bitimiyle komiser Tamer Topsakal soluğu amirlerinin yanında aldı. Kanadalı polislerin baba Nezih Çinkitaş'ın dilekçesini analiz ederek vardıkları sonucu aktardı. Hemen İstanbul'a gidecek, soruşturmayı yürüten dedektiflerle bu analiz paylaşılacaktı. Tamer Topsakal ve amirleri İstanbul'a geldi. Kanadalı meslektaşlarının analizini cinayeti soruşturan dedektiflere aktardı. İstanbul'daki cinayet masası dedektiflerinin de birinci derecede şüphelisi baba Nezih Çinkitaş'tı. Dengesiz davranışlar sergiliyordu. Bunun dışında cinayet silahlarından çekiçte de parmak izi vardı. Bütün bunlar soruşturma savcısına aktarılmıştı. Ancak savcı çekiçte bulunan parmak izinin tek başına yeterli olmayacağını, baba Nezih Çinkitaş'ın o evde yaşadığını, çekiçte parmak izinin bulunmasının normal olduğunu, bunun mahkeme sürecinde çürütülebileceğini söylemişti. Savcı, polislerden daha somut bir delil bulmalarını istiyor ve bu yüzden baba Nezih Çinkitaş hakkında dava açmıyordu.