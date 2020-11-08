SON DAKİKA... Rıza Bey apartmanında müteahhidin yalanını Google ortaya çıkardı!

İzmir'den son dakika... Bütün Ege'yi sallayan ama İzmir'i en şiddetli şekilde buran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi Özkan, "Market, daha önce spor salonuydu. O zaman kolonlar kesildi" şeklinde ifade verdi. Depremde onlarca vatandaşımızın enkaz altında kaldığı Rıza bey apartmanıyla ilgili titiz bir şekilde çalışan Emniyet ekipleri Google'nin uygulaması Google Earth ile yaptığı inceleme sonucunda gerçeği ortaya çıkardı ve bu bilgiyi yalanladı.

Müteahhidin iddialarına karşın incelikle yürütülen soruşturmada her santimetrekaresine bakılan Rıza Bey apartmanına ilişkin çok ciddi son dakika bilgileri ortaya çıktı. İşte müteahhitin "marketten önce salon" dediği ve kolon faciasını yıkmak istediği dönem ve apartmada olan bitenler...