SON DAKİKA... Rıza Bey apartmanında müteahhidin yalanını Google ortaya çıkardı!

İzmir'den son dakika... Bütün Ege'yi sallayan ama İzmir'i en şiddetli şekilde buran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi Özkan, "Market, daha önce spor salonuydu. O zaman kolonlar kesildi" şeklinde ifade verdi. Depremde onlarca vatandaşımızın enkaz altında kaldığı Rıza bey apartmanıyla ilgili titiz bir şekilde çalışan Emniyet ekipleri Google'nin uygulaması Google Earth ile yaptığı inceleme sonucunda gerçeği ortaya çıkardı ve bu bilgiyi yalanladı.
Müteahhidin iddialarına karşın incelikle yürütülen soruşturmada her santimetrekaresine bakılan Rıza Bey apartmanına ilişkin çok ciddi son dakika bilgileri ortaya çıktı. İşte müteahhitin "marketten önce salon" dediği ve kolon faciasını yıkmak istediği dönem ve apartmada olan bitenler...
SON DAKİKA MÜTEAHHİT'İ GOOGLE EARTH GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI
SABAH, İzmir'de 114 kişinin öldüğü yıkılan binalarla ilgili yürütülen ve 7 kişinin tutuklandığı soruşturma ile ilgili yeni son dakika ayrıntılarına ulaştı.
37 KİŞİYE MEZAR OLAN BİNA İÇİN "20 BİNA YAPTIM BİR TEK BU YIKILDI" DEDİ VE İDDİASI SPOR SALONCULARIN KOLON KESMESİ
37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan ifadesinde, "Binayı 1994'te tamamladım. Bayraklı'da 20'ye yakın bina yaptım. Hepsinde hazır beton kullandım. Bunlardan sadece Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Market, daha önce spor salonu olarak kullanılırken kolonlar kesildi. Bina bu nedenle çöktü" dedi.
SPOR SALONU YOKMUŞ!
Polis tarafından geçmişe dönük Google Earth programı üzerinden yapılan uydu fotoğrafları incelemesinde marketin olduğu yerde daha önce spor salonu olmadığı belirlendi.
Google uygulamasından alınan son dakika görüntülerine göre Rıza bey apartmanında müteahhidin salon iddiası gerçeği yansıtmıyor.
YILMAZ ERBEK'TE 9 KİŞİ ÖLDÜ; 7 DÜKKAN TEK DÜKKANA ÇEVRİLDİ!
İzmir'de 9 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki 7 dükkanın duvarlarının yıkılarak tek dükkan haline getirildiği ve bir marketler zincirine kiraya verildiği ortaya çıktı. Ayrıca ön cephedeki duvarların da yıkılarak cam vitrin yapıldığı anlaşıldı.
Öte yandan bu işlemler sırasında bazı kolonların kesildiği iddiaları da araştırılıyor.
14 KİŞİYE MEZAR OLAN DOĞANLAR APARTMANINDA SIVILAŞMA RAPORU VARMIŞ
14 kişinin öldüğü, Doğanlar Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Çetin Doğan ise "Binayı 1992'de tamamladım. Bu bina gibi 15 bina yaptım. Ancak bir tanesi yıkıldı" dedi. Apartmana 2008'de yapılan dayanıklılık testinde 3. derece sıvılaşma tespit edildiği ancak daire sahiplerinin yıkılıp yeniden yapılmasını reddettiği öğrenildi.
BİNAYA ERZİNCAN'DA ÖLEN TORUNUNUN İSMİNİ VERMİŞTİ, İFADE VERİRKEN BAYILDI
Kendisi de yaralanan ve 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun, hastanede verdiği ifadesinde, Erzincan depreminde kaybettiği torununun adını verdiği apartmanı 1993'te tamamladığını ve düzgün malzeme kullandığını söyledi.
Uzun'un ifade sırasında bayıldığı öğrenildi.
SON DAKİKA İFADESİ: HER YAĞMURDA SU DOLUYORDU
11 kişinin öldüğü ve apartman sakinlerinin "Her yağmur yağdığında apartmanın zeminin 30 santimetre su doluyordu. Dalgıç pompa ile boşaltıyorduk" dediği Yağcıoğlu Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Şerafettin Ağır, bu iddiayı reddederek, "1996'da tamamladığımız binanın iki yanına içeri su dolmasın diye beton duvarlardan perdeleme yaptık" dedi.
AYDA BEBEK TABURCU OLDU
İzmir'de, 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan depremin sembol ismi 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrılan Ayda'nın, bir yakınının evine götürüldüğü öğrenildi.
İzmir depreminde tam 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılışına tanıklık eden Yavuz Selim Çevik'in, binanın çöküşünün hemen sonrasında cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntü, yaşanan felaketi özetlemiş ve Türkiye'ye bu acı gerçeği bir kez daha göstermişti.
İş yerinin, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na yakın olduğunu aktaran Çevik, şunları kaydetti:
"Rıza bey apartmanının önce ilk 4 katı, kısa süre sonra da kalanı çöktü. Ben arkadaşla buraya geldim, yaşadığımız panikten sonra bu görüntüyü çektim. Depremden 4-5 dakika sonra bina yıkıldı. Tozu üstündeyken görüntülerini çektim. O an, savaş alanı gibiydi. İnsanlar birbirine girdi. Şoka girenler, bağıranlar, yere yatanlar, ağlayanlar, ambulansı arayanlar... Can havliyle geldik ve direkt enkazın üstüne çıktık. Çok büyük bir felaketti. Enkazdan üst bölümden yaşlı bir kadını çıkardık. Ayakta, yürüyordu."
HELİKOPTERİ UZKLAŞTIRMA ÇABASI
Ne yapacaklarını bilemedikleri ortamda enkaza koştuklarını anlatan Çevik, "Panik havası hakimdi, insanlar birbirine ulaşmaya çalışıyordu. Kısa süre sonra polis helikopteri geldi. Onu enkazdan uzaklaştırmaya uğraştık. Çünkü enkazdakilerin sesini duyamıyorduk. O da tabii olay yerinin tespiti için havadaydı. Elimizle gitmelerini işaret ettik. Kendi imkanlarımızla bazı insanları çıkardık." sözlerine yer verdi.