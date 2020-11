Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil utanacak mı?

İDDİA: Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil: "Depremde Faik Öztrak'ın dedesi Faik Öztrak bakan değildi, kabinede yoktu"

GERÇEK: CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın dedesi Faik Öztrak, 33 bin kişinin öldüğü 27 Aralık 1939 tarihli Erzincan depreminden 335 gün önce (26 Ocak 1939) İçişleri Bakanı oldu.

BELGE 1- İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde; Faik Öztrak'ın 26 Ocak 1939 ile 7 Mayıs 1942 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu açıkça görülüyor.

BELGE 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kayıtlarında; Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın Erzincan depreminden önce İçişleri Bakanı olduğuna ilişkin resmi yazılar yer alıyor.

BELGE 3- Resmi Gazete'nin 4174 sayılı sayısında Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın İçişleri Bakanı olduğuna ilişkin yazı da yayınlandı.

YILMAZ ÖZDİL'İN YENİ YALANI!

Yılmaz Özdil; Sözcü Gazetesi'nde yer alan "İnsanlık destanı" başlıklı köşe yazısında; CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın dedesi Faik Öztrak'ın 33 bin kişinin öldüğü Erzincan depremde İçişleri Bakanı olmadığı iddia etti.

Özdil, köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve "Asrın liderimiz, tee 1939 yılındaki Erzincan depremi üzerinden CHP'yi hedef aldı, 'O depremde 33 bin kişi öldü, CHP sözcüsünün dedesi o zamanlar İçişleri Bakanı'ydı. Bunu sorgulmayan zihniyet kalkıyor bizim hakkımızda yalan yanlış ifadeler kullanıyor' dedi. Asrın liderimiz yanlış biliyor. Erzincan depremi olduğunda Celal Bayar başbakandı, 10'uncu hükümet işbaşındaydı. İçişleri Bakanı Refik Saydam'dı. Bugünkü Faik Öztrak'ın dedesi Faik Öztrak bakan değildi, kabinede yoktu" iddiasında bulundu.

FAİK ÖZTRAK, ERZİNCAN DEPREMİNDEN 335 GÜN ÖNCE İÇİŞLERİ BAKANI OLDU

Yılmaz Özdil'in, söz konusu iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kararı, Resmi Gazete ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi kayıtları yalanlıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: FAİK ÖZTRAK, 26 OCAK 1939-7 MAYIS 1942 TARİHLERİ ARASINDA İÇİŞLERİ BAKANI

Erzincan'da 27 Aralık 1939 tarihinde gerçekleşen 7,9 büyüklüğündeki depremde 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi de yaralandı.

FAİK ÖZTRAK, ERZİNCAN DEPREMİNDEN 335 GÜN ÖNCE İÇİŞLERİ BAKANI

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın dedesi Faik Öztrak'ın, Erzincan depreminden 335 gün önce İçişleri Bakanı olduğu bildirildi.

TBMM KARARI VE RESMİ GAZETEDE DE İÇİŞLERİ BAKANI

Başvekil Dr. Refik Saydam'ın'ın "Reisicumhurın Yüksek Huzurlarına" başlıklı yazıda; "Teveccüh ve itimatları eseri olarak tekrar Başvekalete tayin buyurulmaklığım üzerine Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun kırk dördüncü maddesine ve yine bu kanunun kırk sekizinci maddesinde gösterilen Devlet Dairelerinin Vekaletlere ayrılması hakkındaki 3271 numaralı kanuna tevfikan tanzim olunan İcra Vekilleri Heyetinin isimleri havi listeyi yüksek tasviblerine derin saygılarımla arz eylerim" deniliyor.

Yazıda; Faik Öztrak'ın Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) olduğuna dikkat çekiliyor.

RESMİ GAZETE'DE DE YAYINLANDI

HÜR: "GOOGLE KULLANMAYI BİLE BECEREMEDİĞİNİ BAŞKA YAZILARINDAN DA BİLDİĞİMİZ YILMAZ ÖZDİL YİNE KARIŞTIRMIŞ"

Yazar Ayşe Hür de; Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in "Depremde Faik Öztrak'ın dedesi Faik Öztrak bakan değildi, kabinede yoktu" iddiasının yalan olduğunu söyledi. Ayşe Hür, "25 Ocak 1939-6 Mayıs 1942 arasında, yani deprem sırasında İçişleri Bakanı idi" dedi.

Ayşe Hür şunları söyledi:

"Tarihçiliğe pek meraklı olan ancak Google kullanmayı bile beceremediğini başka yazılarından da bildiğimiz Yılmaz Özdil yine karıştırmış. Erzincan Depremi, 26/27 Aralık 1939 gecesi oldu. Faik Öztrak, 25 Ocak 1939-6 Mayıs 1942 arasında, yani deprem sırasında İçişleri Bakanı idi."

"Refik Saydam 11 Kasım 1938-25 Ocak 1939 arasında, yani depremden önce İçişleri Bakanı (belgelerdeki unvanıyla Dahiliye Vekili) idi. Yerini Faik Öztrak'a bırakarak Başbakan (Başvekil) olmuştu. Bu görevini 8 Temmuz 1942'ye kadar sürdürecekti."

"Refik Saydam'ın başbakanlık görevini devraldığı kişi 1 Kasım 1937–25 Ocak 1939 arası başbakanlık yapan Celal Bayar'dı. Özetle, deprem sırasında Refik Saydam Başbakan, Faik Öztrak Dahiliye Vekili idi. Celal Bayar o sırada sadece milletvekili idi."

"Bir yazının birincisi, ikincisi, üçüncüsü diye başlayan cümleleri yanlış olunca, diğer cümleleri de yanlış olacak diye bir şey yok ama, milyonlarca okuyucusu olan birinin böyle çalakalem tarih yazmaya soyunması en hafifinden sorumsuzluk."

ERDOĞAN: "DEPREMDE 33 BİN VATANDAŞIMIZ RAHMETLİ OLMUŞTU. ŞU ANDA CHP SÖZCÜSÜNÜN DEDESİ DE O ZAMAN İÇİŞLERİ BAKANIYDI"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım 2020 partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan her felaketin Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve her an yeni sarsıntılarla karşılaşılabileceğini hatırlattığını dile getirdi.

Erdoğan, ülkede bu konudaki miladın 1999 depremi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"En yakını olarak 1999'u söylüyorum. Yoksa bu işin çok daha gerisi var. Erzincan depremi, Erzurum depremi, Çaldıran, Iğdır, Lice, Bingöl, Gediz.. Bunlar çok daha önceleri. Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. Şu anda CHP sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanıydı. 33 bin vatandaşımız o zaman ebediyete irtihal ettiler. Kalkıp da şöyle geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet şimdi kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor. Büyük Marmara Depremi'nin ardından başlanan mevzuat düzenlemelerini hükümetlerimiz döneminde geliştirerek sürdürdük. Farklı kurumlara dağılmış imkan ve yetkileri bir araya getirerek her depremde en ön safta yer alan AFAD'ı biz kurduk. Niye? İstedik ki bütün bu STK'leri bir araya getirelim ve buralarda, etki alanlarında bir zafiyet oluşmasın."