10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları, sözleri ve şiirleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili resimli mesajları, şiirleri ve sözleri

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! Her yıl, 10 Kasım tarihinde Türk milleti de Atatürk'e olan borcunu ödemek için onu rahmet ve sevgi ile anıyor. Bu yılki 10 Kasım etkinlikleri koronavirüse bağlı olarak tedbirli olacak; ancak resimli 10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri ile Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü öncesinde anlamlı, duygusal ve özel 10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.
İşte, sosyal medyada ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, özel, duygusal ve resimli 10 Kasım Atatürk mesajları, sözleri ve şiirleri;
"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."
"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."
"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."
"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."
"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."
"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."
"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."
"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."
"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."
"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."
"Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir."
"Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."
"Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz."
"O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir."
"Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür."
10 KASIM ATATÜRK ŞİİRLERİ
Atatürk'ü Yitirmedik
Yıllar üst üste katlandıkça
Acımasız uzadıkça
Çelik mavisi gözlerinde
Her geçen gün
Işığını çoğalttıkça
Güzel vatanımızı
Kurtardığın anıldıkça
Seni yitirmedik ki
Dün olduğu gibi
Bugün de aramızdasın her an
Buna inan Ata'm
Yüzyıllar da geçse aradan
Sen her zaman anılan
Kutsal bir kahramansın.
İZİNDEYİZ
Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,
Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,
Tam 81 yıl olmuş senden ayrı kalalı,
Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları
Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!
Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,
Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,
Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.
Birkan Soylu
KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN
Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.
Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.
Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.
İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.
Mehmet KIYAT
ATATÜRK'Ü DUYMAK
Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi.
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.
Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.
Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık-kaynak gibi.
En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.