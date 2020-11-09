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Haberler Gündem Haberleri 10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları, sözleri ve şiirleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili resimli mesajları, şiirleri ve sözleri

'ün Anma mesajları, sözleri ve şiirleri! 10 Kasım 2020 'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili resimli mesajları, şiirleri ve sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal , 82. ölüm yıl dönümünde rahmetle anılacak. Bizlere bir Cumhuriyet armağan eden Atatürk için 'da saat 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına duracak ve sirenler çalacak. Koronavirüs tedbirleri ile Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek. Bu önemli gün öncesinde, resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Anlamlı, duygusal ve resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları ile Gazi'yi anacak olan vatandaşlar, minnet duygularını iletecek. İşte, 2020 en güzel, anlamlı, duygusal ve resimli 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajlar, şiirler ve sözler...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 16:24 Son Güncelleme: 9.11.2020 16:25 ABONE OL
10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! Her yıl, tarihinde Türk milleti de 'e olan borcunu ödemek için onu rahmet ve sevgi ile anıyor. Bu yılki 10 Kasım etkinlikleri koronavirüse bağlı olarak tedbirli olacak; ancak resimli 10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri ile anılacak. Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü öncesinde anlamlı, duygusal ve özel 10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

10 KASIM 2020 RESİMLİ ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

İşte, sosyal medyada ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, özel, duygusal ve resimli 10 Kasım Atatürk mesajları, sözleri ve şiirleri;

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

"Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir."

"Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

"Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz."

"O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir."

"Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür."

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

10 KASIM ATATÜRK ŞİİRLERİ

Atatürk'ü Yitirmedik

Yıllar üst üste katlandıkça

Acımasız uzadıkça

Çelik mavisi gözlerinde

Her geçen gün

Işığını çoğalttıkça

Güzel vatanımızı

Kurtardığın anıldıkça

Seni yitirmedik ki

Dün olduğu gibi

Bugün de aramızdasın her an

Buna inan Ata'm

Yüzyıllar da geçse aradan

Sen her zaman anılan

Kutsal bir kahramansın.

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

İZİNDEYİZ

Bir sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam 81 yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her saat dokuzu beş geçe.

Birkan Soylu

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları ve sözleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili mesajları, şiirleri ve sözleri

ATATÜRK'Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

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10 Kasım Atatürk'ün Anma mesajları, sözleri ve şiirleri! 10 Kasım 2020 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ile ilgili resimli mesajları, şiirleri ve sözleri
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