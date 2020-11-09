8 Kasım 2020 Şuşa bayramı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 8 Mayıs 1992'de işgal ettiği Karabağ'ın siyasi, kültürel ve tarihsel olarak en stratejik noktası olarak kabul edilen Şuşa kentini özgürleştirmeyi başardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tarihi zaferi duyurmasının ardınsdan ülkenin dört bir yanında kutlama için sokaklara döküldü. Başta başkent Bakü olmak üzere Ermenistan'ın sivilleri katlettiği Gence, Berde şehirlerinde binlerce kişi Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla şehir meydanlarına koştu. Yolda araç konvoyları oluşturdu. Gözyaşlarıyla Şuşa'nın kurtulmasını kutlayan Azerbaycanlılar, "Karabağ bizimdir" sloganları attı. İşgalden kurtarılan Fuzuli'de ise Azeri komutanlar birlikte zaferi kutladı.







'ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR'

Berde'de sevinç gösterileri yaparak meydanlara toplanan Halid Azizoz, "Karabağ bizimdir, Karabağ'ın kalbi Şuşa artık bizimdir. Bütün hayatım bugüne beklemekle geçti. Başkomutanımız Haydar Aliyev'e, bizden desteğini bir gün olsun esirgemeyen Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Hasretimiz, özlememiz son buldu. Bugün Azerbaycan'ın en mutlu günü" diye konuştu.

Bakü’de Şuşa zaferi kutlamaları devam ediyor | Video

Azerbaycan'ın ikici büyük şehri olan Gence'de de insanlar tarihi İcra Hakimliği Meydanı'nda bir araya gelenler "Yaşasın Azerbaycan, Yaşasın Türkiye, Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganları attı. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diye konuşan Namigar Hüseyinova, "Karabağ savaşında onlarca insanımız, askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Ne mutlu bize" dedi. Şuşa'nın Azerbaycan tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Simur Askerov da "Azerbaycan tarihinin en önemli sanat adamları, bilim adamları hepsi Şuşa doğumludur. Azerbaycan ulusal marşının yazarı Üzeyir Hacıbeyov, Şuşalı'dır. Şuşa, Azerbaycan'ın kalbidir. 28 yıllık esareti bitti" dedi.

Son dakika | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den canlı yayında flaş duyuru! Karabağ'ın kalbi de işgalden kurtarıldı | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması sonrası attığı Twitter mesajında ""Sevgili Şuşa geri döndük! 8 Kasım tarihe Şanlı Zafer Günü olarak geçecek. Karabağ Azerbaycan'dır! Tebrikler Azerbaycan! Özgürsün sevgili Şuşa!" mesajlarını paylaştı. Bugün Bayrak Bayramı'nı kutlayacak Azerbaycan'da ordunun yeni hedefi sözde Dağlık Karabağ'ın başkenti olan Hankendi kenti.



ŞUŞA'DA 28 YIL SONRA EZAN SESİ DUYULACAK

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurdu. Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret eden İlham Aliyev, mezara çelenk bıraktı. Burada Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, Aliyev saygı duruşunda bulundu. Askeri üniforma giyen Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti. Aliyev daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanını ziyaret etti. Ebedi Ateş Anıtına çelenk bırakan Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasını burada gerçekleştirdi.



HOCALI'NIN İNTİKAMI ALINDI

Aliyev konuşmasında, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplere yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur. Nerede sizin güçlü ordunuz. Biz o orduyu yok ettik. Azerbaycan ordusu tek başına düşmanı topraklarından kovuyor. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. Biz sivil vatandaşları hiçbir zaman hedef almadık. Biz bölgenin enerji ve ulaşım haritasını yeniden şekillendirdik. 8 Kasım Azerbaycan tarihinde ebediyen kalacaktır. Bu tarih sonsuza kadar yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günü. Bu zaferi savaş alanında kazandık" ifadelerini kullandı.



KONVOY OLUŞTURDULAR

Azerbaycan'ın Şuşa Zaferi'yle işgal sonrası Erivan tarafından zorla Dağlık Karabağ'a getirilen Ermeni nüfusu konvoylar halinde bölgeyi terk etmeye başladı. Sözde Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi de boşaltılıyor.



İŞTE ALİYEV'İN 'HEPSİNİ RESTORE EDECEĞİZ' DEDİĞİ TARİHİ YAPILAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa zaferiyle ilgili konuşmasında "Bütün tarihi abidelerimizi yeniden restore edeceğiz. Bütün camilerimizi yeniden inşa edeceğiz. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa kentinde dalgalanıyor" dedi. Şuşa'da 1992' deki işgal sonrası Ermeniler'in tahrip ettiği yapılardan bazıları şöyle;

Aşağı Govhar Ağa Camii: Mayıs 1992 işgalinde 1874 tarihli caminin binası ve minareleri Ermeni zırhlı araçlarının ateşine maruz kalarak ağır hasar gördü.

Hacı Gulu Sarayı: 1851 tarihli üç katlı saray Ermeniler tarafından yağmalandı ve topçu ateşiyle tahrip edildi.

Khurshudbanu Natavan Evi: Ünlü Azerbaycan şairi Khurshudbanu Natavan'a ait yapı işgal sonrası harabeye döndü.



ÜÇ RENKLİ BAYRAK BİR DAHA İNMEYECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa'da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa AZERBAYCAN!

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım.

AK Parti Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik: Hakka ve hukuka dayanan bu zafer Mübarek olsun... Bereketli olsun... Hayırlı ve kutlu olsun... Türkiye her koşulda Azerbaycan'ın yanındadır. Kardeş Azerbaycan'ın Şuşa zaferi kutlu olsun. Çok sevinçliyiz. ANKARA



MSB'DEN ŞİİRLERE KONU OLAN HAR-I BÜLBÜL ÇİÇEKLİ MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yayımladığı kutlama mesajında "Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara" ifadeleri yer aldı. Har-ı Bülbül Azerbaycan sevdalısı şair ve müzisyenin 'Karabağ' şarkısındaki "Seven sevene kavuşur bekle sen beni, geleceğim göreceğim mutlaka seni, Karabağ Karabağ yüreğim dağlar, yolumu bağladılar harı bülbül ağlar" dizlerinde de geçiyor.