AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

TOPLANTI SAAT 17.30'DA BAŞLADI

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.30'da başladı.

TOPLANTI 45 DAKİKADIR DEVAM EDİYOR

Toplantı 45 dakikadır devam ediyor. Toplantıda ana gündem maddesinin Azerbaycan'ın Suşa kentinde kazandığı zafer olduğu belirtildi. Bir diğer gündem ise ABD seçimleri olduğu ifade edildi. Toplantıda ABD seçimlerinin yankıları ve bundan sonraki yol haritaları da ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATLARI İLE HIZLANDIRILACAK

Ayrıca toplantıda İzmir'de meydana gelen 6,5 şiddetindeki depremin ardından yıkılan binaların yerine yeni yapılması planlanan binalar ile ilgili Başkan Erdoğan'ın talimatları değerlendirilecek. Binaların yapımının hızlandırılması konusu da konuşulacak.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK 19.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK

MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 19.00'da bir açıklama yapacak. Sözcü Çelik, basının karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalar yapacak ve gazetecilerin sorularını cevaplandıracak.

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