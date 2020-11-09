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'da / operasyonları: 10 gözaltı

'da / Silahlı Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 1'i hakkında yakalama emri bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 18:10 ABONE OL
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonları: 10 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Teröre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evinde saklanan 1 firarinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

3 şüpheli alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden 4' ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı 1 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü ilin Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonları: 10 gözaltı
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