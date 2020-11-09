Derikliler, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü gönüllerinde yaşatıyor

Mardin'in Derik ilçesinde 4 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk unutulmuyor. Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan Safitürk, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirildi. Safitürk, görevi süresince yürüttüğü çalışmalar, vatandaşlarla geliştirdiği sıcak ilişkiler dolayısıyla kısa sürede ilçede gönüllere taht kurdu.

Derik'te hem Kaymakamlık hem de Belediye Başkan Vekilliği yapan Safitürk, devletin sağladığı imkânları ilçedeki vatandaşlarla buluşturdu.

ADI TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YAŞATILDI

Makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede, bir gün sonra şehit düşen Safitürk için duyulan acı, aradan geçen sürede hiç dinmedi.

Şehidin adı Türkiye'nin dört bir yanında kütüphane, bulvar, konak, öğrenci yurdu ve okullarda yaşatıldı, adına turnuvalar, festivaller düzenlendi, fidanlar dikildi, hayatı öğrencilerce tiyatro oyunu ile canlandırıldı.

Yeni doğan birçok çocuğa ismi verilen Muhammed Fatih Safitürk anısına, ilçede yenilenen Kaymakamlık binasının bahçesine fotoğraf ve öz geçmişinin bulunduğu "Ağlayan Gül" anıtı yapıldı.

İKİZ TORUNLARINA ŞEHİDİN ADINI VERDİ

İlçede yaşayan vatandaşlardan 62 yaşındaki Zine Erol, şehidin adını torunlarında yaşatıyor. 5 çocuk ve 11 torunu olan Erol, Kürtçe yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce dünyaya gelen torunlarına "Muhammed" ve "Fatih" ismini verdiğini belirtti.

Safitürk'ü çok sevdiklerini dile getiren Erol, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir insandı. Mekânı cennet olsun. Biz ondan razıydık, Allah da razı olsun. Fakir ve fukaraya çok yardım ederdi. Onun yanına kim gitmişse eli boş dönmezdi, yardımcı olurdu. Oğlumdan daha çok seviyordum onu. Çukur olaylarında bize çok yardımcı oldu. Bizi susuz, elektriksiz bırakmıyordu. Bize 'Korkmayın. Size bir şey olmaz, izin vermem ben.' diyordu."

"AYAĞI OLMAYANA AYAK, GÖZÜ OLMAYANA GÖZ OLDU"

Derikliler, şehit Şafitürk'ü gönüllerinde yaşatıyor. Derik Engelliler Derneği Başkanı Kasım Salim, yaptığı açıklamada, Safitürk'ün, göreve başladığı günden şehit edildiği güne kadar büyük desteğini gördüklerini söyledi.

Safitürk'ü rahmetle andıklarını ifade eden Salim, şehidin, halkın olduğu gibi engellilerin de sevgisini kazandığını, dualarını aldığını belirterek "Hem ilçe merkezinde hem de köylerimizde bulunan engelli vatandaşlarımıza çok desteği oldu. Ayağı olmayana ayak, gözü olmayana göz oldu. Dışarı çıkamayan vatandaşlarımızı topluma kazandırdı. Şehit Kaymakamımızı unutmayacağız. Onu kimsenin unutması mümkün değil. Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

"ÖMÜR BOYU KALBİMİZDE YAŞAYACAK"

Esnaf Şehmuz Güneş, Kaymakam Safitürk'ün, çok sık esnaf ve halkla bir araya geldiğini, sorunları dinlediğini aktardı.

Güneş, şunları kaydetti:

"Şehit Kaymakamımızla sık sık görüşürdük. O hep halkın arasındaydı. 15 günde bir esnafı gezer, halkla bir araya gelirdi. Çok değerli bir insandı. Unutulmaz biriydi. Şimdiye kadar unutmadık, bundan sonra da hiç unutmayacağız. Herkes tarafından sevilen, sayılan biriydi. Ömür boyu kalbimizde yaşayacak. Ruhu şad olsun."

"ZEYTİNİ DÜNYAYA TANITMA HAYALİ GERÇEK OLDU"

Zeytin üreticisi Mehmet Demir, bu yıl çok bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade etti. Demir, zeytinin büyük talep gördüğünü anlatarak, "Zeytinimiz yağlı ve çok güzel. Bütün dünya tanıdı. Rahmetli Kaymakamımız, zamanında çok emek vermiş, Derik zeytinini dünyaya tanıtmak istemişti. Onun hayaliydi, gerçek oldu. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.