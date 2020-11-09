Kamuya ziyaretçi yasağı

Gaziantep'te kamu kurum ve kuruluşlarına korona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağı getirildi. Kararı duyuran Vali Davut Gül, "Kamu kurumlarına iş haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecektir" dedi.

Gaziantep'teki sağlık kurumlarının yöneticileriyle online olarak durum değerlendirmesi yapan Vali Davut Gül, toplantının ardından yatığı yazılı açıklamada, "Yaptığımız işi daha az temasla ve daha kısa sürede yapmak salgına karşı en önemli silahımızdır. Kamu kurumlarına iş haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Lütfen işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapınız. Acil olmadıkça iş ve işlemlerinizi erteleyiniz" bilgilerini paylaştı.