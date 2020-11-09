MSB, Libya Silahlı Kuvvetler personeline, 'SAS Eğitimi' vermeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması ile ilgili bilgi verdi.

KAMUOYU BİLGİLENDİRİLDİ

Anlaşma kapsamında MSB, Libya Silahlı Kuvvetler personeline, 'SAS Eğitimi' vermeyi sürdürüyor. MSB, eğitim ile ilgili bir paylaşım yaptı ve konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

MSB paylaşımında, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetler personeline, "SAS Eğitimi" vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.