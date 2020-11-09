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, Libya personeline, ' Eğitimi' vermeye devam ediyor

(), ', İş birliği ve ' kapsamında Libya personeline, ' Eğitimi' vermeyi sürdürüyor. MSB, eğitim ile ilgili bir paylaşım yaptı ve kamuoyunu bilgilendirdi.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 19:15 ABONE OL
MSB, Libya Silahlı Kuvvetler personeline, 'SAS Eğitimi' vermeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması ile ilgili bilgi verdi.

KAMUOYU BİLGİLENDİRİLDİ

Anlaşma kapsamında MSB, Libya Silahlı Kuvvetler personeline, 'SAS Eğitimi' vermeyi sürdürüyor. MSB, eğitim ile ilgili bir paylaşım yaptı ve konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

MSB paylaşımında, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetler personeline, "SAS Eğitimi" vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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MSB, Libya Silahlı Kuvvetler personeline, 'SAS Eğitimi' vermeye devam ediyor
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