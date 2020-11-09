Semih Terzi’nin eşine ceza 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada karar verildi.





YARGITAY KARARI BOZDU

Nazire Terzi hakkında mahkeme, 12 Şubat 2018'deki karar duruşmasında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 18 yıl hapis cezası vermişti. Terzi'nin karara itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay, Terzi'nin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen cezayı esastan bozarak, davanın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yeniden yargılanmasına hükmetti.



"DARBEDEN HABERİM YOKTU"

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya sanık Terzi, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Nazife Terzi, darbe girişiminden haberi olmadığını ve eşine yardım etmediğini söyledi. Terzi, "Şimdi de silahlı terör örgütüne üye olmaktan yargılanıyorum. Hakkımdaki deliller terör örgütü üyeliğinden ceza almama da yetmeyecektir" dedi.

Emekli general Zekai Aksakallı'nın eşi Nursel Aksakallı ile olan görüşmesini anlatan Terzi, "13 Temmuz'de eşimin telefonundan bana bir mesaj geldi. Mesajda, 'Nursel Aksakallı'yı ara annemin hasta olduğunu, Ankara'ya gelmek istediğimi söyle ve mesajı hemen sil' yazıyordu. Mesajdan şüphelendim ve temkinli davrandım. Nursel Aksakallı'yı aradım ancak eşimin Ankara'ya gelmek istediğini bildirmedim. Ankara lafını kullanmadım bile. Sonraki gün Semih Terzi'yi aradım. 'Dün Nursel Aksakallı'yı aradım' dedim. O da 'neden aradın ki?' dedi. Bunun üzerine mesajın sahte olduğunu anladım. Semih Terzi'nin telefonunda yapılan incelemede böyle bir mesaj atılmadığı görülüyor. Bu olay masa başında planlanmış. Semih Terzi darbeye dahil edilmeye çalışılmıştır. Mesajda benden istenileni de yapmadım" ifadelerini kullandı.

Terzi son söz olarak suçsuz olduğunu ve beraatini talep ettiğini kaydetti.

Mahkemede Terzi'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanık Terzi'nin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.