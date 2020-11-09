SON DAKİKA! 9 Kasım korona tablosu: 9 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

Geçtiğimiz Mart ayında ülkemizde etkisini gösteren ve ilk vakası ortaya çıkan corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Havaların ısındığı yaz aylarında koronavirüs vaka ve ölü sayılarında yaşanan düşüşün ardından sıcaklıkların düşüş gösterdiği Sonbahar ayları itibariyle tekrar artış göstermeye başlamıştı. Salgının ilk ortaya çıktığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ışığında elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını da içeren 9 Kasım korona tablosu ve günlük sondurum verileri ile ilgili detaylar vatandaşlarımız tarafından merak edilerek 9 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırılıyor. Peki 9 Kasım korona tablosu nasıl? Bu başlık altında 9 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları ve tüm son dakika koronavirüs haberlerini bu başlık altında bulabilirsiniz…
Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekipleri tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları bilgileriyle 9 Kasım korona tablosu ve vatandaşlarımız tarafından merak edilen 9 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin bilgilerle son dakika haberleri şöyle;
Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.
Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.
Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.
Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.
Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.