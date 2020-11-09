SON DAKİKA HABERİ: Çakma Kiptaş çetesinden akılalmaz vurgun! FETÖ'cülerin dairelerini...

İddialara göre şüpheliler, mağdurlara FETÖ'den yurtdışına kaçan kişilerin KİPTAŞ bünyesinde daireleri olduğunu, bu dairelerin ucuza alınabileceğini belirterek, "Satılacak dükkanların kiracıları hazır. Bankada da yönetici tanıdıklarımız var. Onlara da kiraya vereceğiz" dedikleri öğrenildi.

Mağdurların avukatı Orhan Adagül, "Şikayetçiler arasında iki yıla yakın süre boyunca bu kişilere aydan aya taksit adı altında para ödeyen mağdurlar var. Mağdurlara sahte sözleşmeler ve ödeme planları imzalatılarak ve hatta vekaletnameler çıkarttırılarak onlarda sanki gerçek bir alışveriş oluyormuş hissiyatı uyandırmışlar" dedi.