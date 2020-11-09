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HABERİ: Çakma çetesinden akılalmaz vurgun! 'cülerin dairelerini...

haberi: 'da kendilerini 'nin iştiraki olan yetkilisi olarak tanıtan ve Florya, Yeşilköy ve Bakırköy gibi lüks bölgeleri mesken tutan şebeke 'cülere ait olduğunu öne sürdükleri daireleri ucuz fiyata verme vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yaptı. Mağdurların avukatı Orhan Adagül, "Şikayetçiler arasında iki yıla yakın süre boyunca bu kişilere aydan aya taksit adı altında para ödeyen mağdurlar var. Mağdurlara sahte sözleşmeler ve ödeme planları imzalatılarak ve hatta vekaletnameler çıkarttırılarak onlarda sanki gerçek bir alışveriş oluyormuş hissiyatı uyandırmışlar" dedi.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 9.11.2020 09:19 Son Güncelleme: 9.11.2020 09:25 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Çakma Kiptaş çetesinden akılalmaz vurgun! FETÖ'cülerin dairelerini...

'da kendilerini iştiraki ve banka görevlisi gibi tanıtarak yurtdışına kaçan 'cülere ait olduğunu öne sürdükleri daireleri ucuz fiyata verme vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yapan bir şebeke deşifre oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Çakma Kiptaş çetesinden akılalmaz vurgun! FETÖ'cülerin dairelerini...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; Florya, Yeşilköy ve Bakırköy gibi lüks bölgeleri mesken tutan şebekede kendisini üst düzey yöneticisi olarak tanıtan Ayşe U., Demet S. ve eşi Hadi S.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yer aldı. 5 vatandaşın yanı sıra KİPTAŞ ve özel bir banka da mağdur sıfatıyla iddianameye girdi.

SON DAKİKA HABERİ: Çakma Kiptaş çetesinden akılalmaz vurgun! FETÖ'cülerin dairelerini...

Şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin sözde evleri pazarlarken 'ın reklam kataloglarını ve inşaat resimlerini de kullandıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Çakma Kiptaş çetesinden akılalmaz vurgun! FETÖ'cülerin dairelerini...

İddialara göre şüpheliler, mağdurlara 'den yurtdışına kaçan kişilerin bünyesinde daireleri olduğunu, bu dairelerin ucuza alınabileceğini belirterek, "Satılacak dükkanların kiracıları hazır. Bankada da yönetici tanıdıklarımız var. Onlara da kiraya vereceğiz" dedikleri öğrenildi.

Mağdurların avukatı Orhan Adagül, "Şikayetçiler arasında iki yıla yakın süre boyunca bu kişilere aydan aya taksit adı altında para ödeyen mağdurlar var. Mağdurlara sahte sözleşmeler ve ödeme planları imzalatılarak ve hatta vekaletnameler çıkarttırılarak onlarda sanki gerçek bir alışveriş oluyormuş hissiyatı uyandırmışlar" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Çakma Kiptaş çetesinden akılalmaz vurgun! FETÖ'cülerin dairelerini...

'da kendilerini 'nin iştiraki olan yetkilisi olarak tanıtan ve Florya, Yeşilköy ve Bakırköy gibi lüks bölgeleri mesken tutan şebeke 'cülere ait olduğunu öne sürdükleri daireleri ucuz fiyata verme vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yaptı. Mağdurların avukatı Orhan Adagül, "Şikayetçiler arasında iki yıla yakın süre boyunca bu kişilere aydan aya taksit adı altında para ödeyen mağdurlar var. Mağdurlara sahte sözleşmeler ve ödeme planları imzalatılarak ve hatta vekaletnameler çıkarttırılarak onlarda sanki gerçek bir alışveriş oluyormuş hissiyatı uyandırmışlar" dedi.

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SON DAKİKA HABERİ: Çakma Kiptaş çetesinden akılalmaz vurgun! FETÖ'cülerin dairelerini...
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