Son dakika... PKK'nın kadın elebaşı HDP'ye ağladı: Sıkıştık

Terörist Hülya Oran HDP'lilere adeta ağladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"IRAK'TA BİZE SALDIRIYORLAR"

Irak'ta bize yönelik yoğun saldırılar var. Türk ordusu artık öyle bir şey geliştiriyor ki, yüzlerce kayıp yaşandı ve yaşanıyor. Gittikleri yerlerde de askeri üsler kuruyor, tahkim ve ilhak ediyorlar. Bu saldırılar KDP desteğiyle oluyor.