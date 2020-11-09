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SON DAKİKA: 9 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte 'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 9 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 19:32 Son Güncelleme: 9.11.2020 20:00 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 9 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 9 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı | Video

9 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 145.411
HASTA SAYISI: 2.576
VEFAT SAYISI: 85
İYİLEŞEN SAYISI: 2.047

AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜNDEN 127 FAZLA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 141.944
HASTA SAYISI: 2.516
VEFAT SAYISI: 84
İYİLEŞEN SAYISI: 2.018

"MUTLAKA MASKE KULLANIN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada; Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu
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