SON DAKİKA | Şok mesajlara SABAH ulaştı! İşte FETÖ'nün çaresizliğinin belgesi

İki örgüt üyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında çok gizli tutulan operasyonla gözaltına alındı. Örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen S.K.'nın evinde yapılan aramada 4 bin 350 dolar, bin 600 euro, 400 kron ve 700 lira bulundu. İki örgüt üyesinin cep telefonu ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

MAHREM YAPILANMA GİBİ HÜCRELERE BÖLÜNMÜŞLER

S.K.'nın İç Anadolu Bölgesi imamı olarak atandığı, emirleri de yurtdışından aldığı belirlendi. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan firari örgüt mensuplarının saklanması ve Yunanistan ülkesi üzerinden Avrupa'ya kaçırma üzere gaybubet evleri oluşTuran S.K.'nın cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının yakınlarına da yardımlaşma adı altında ödemeler yaptığı ortaya çıktı.