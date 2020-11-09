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Terör örgütüne eş zamanlı baskın! 19 şüpheli yakalandı!

İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün tespitlerinin ardından harekete geçen İstanbul Terör Polisleri; terör örgütleri , El-Şam (HTŞ) ve ’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 şüpheli yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 9.11.2020 09:19 Son Güncelleme: 9.11.2020 09:25 ABONE OL
Terör örgütüne eş zamanlı baskın! 19 şüpheli yakalandı!

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütleri DEAŞ, Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) ve El Kaide'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTILAR VAR

Operasyonlara 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 175 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Terör örgütüne eş zamanlı baskın! 19 şüpheli yakalandı!
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