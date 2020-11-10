AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun”

Azerbaycan bir buçuk ay gibi kısa bir sürede Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu başarıyla sonuçlandırdı. Azerbaycan, Karabağ'ın kalbi olan Suşa'yı ele geçirdikten kısa bir süre sonra da Ermenistan Başbakanı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olduklarını açıkladı. Türkiye'de Azerbaycan'ın bu büyük başarısı için siyasetçilerden ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı.





ÇELİK: "KARDEŞ AZERBAYCAN'IN ZAFERİ KUTLU OLSUN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Çelik, "Azerbaycan halkı, sayın İlham Aliyev liderliğinde büyük ve özverili bir mücadele verdiler ve Karabağ'da zafer kazandılar. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olduklarını açıkladı. Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış, Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır. Teslim olan Ermenistan, Karabağ'dan çekilecektir. Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. İşgalci ve saldırgan Ermenistan yenildi" dedi.





"BU KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA EBEDİYEN SÜRECEK"

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Harekat başladığından beri Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile kardeş Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Ateşkes anlaşmasına bakıldığında Türkiye'nin sahada olduğu gibi masada da Azerbaycan'ın yanında durduğu görülmektedir. Bu kardeşlik ve dayanışma ebediyen sürecek."



