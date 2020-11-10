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Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan 'a tebrik mesajı gönderdi

Başkan ABD'de başkanlık seçimini kazanan 'a tebrik mesajı gönderdi

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 10.11.2020 18:35 Son Güncelleme: 10.11.2020 18:47 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi

Son dakika! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı seçilen Biden’e tebirk mesajı | Video

Başkan Erdoğan mesajında:

"Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi
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