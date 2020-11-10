Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ firarisi kömür silosunda yakalandı

firarisi kömür silosunda yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden aranan Cemil K. ile iki şüpheli, Silivri'deki bir fabrikada yakalandı. Polis ekipleri, fabrikada çatı katındaki kömür kırma makinesinin içerisine saklanan şüpheliyi ve saklanmasına yardım eden iki kişiyi gözaltına aldı

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 19:12 Son Güncelleme: 10.11.2020 19:19 ABONE OL
FETÖ firarisi kömür silosunda yakalandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı verilen Cemil K'nın, Kınalı mevkisindeki akrabalarına ait fabrikada kaçak olarak çalıştığı ve bu fabrikada saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Söz konusu fabrikaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı bulamadı. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Cemil K'nın, ağabeyi Vahap K. ve eniştesi İlyas İ'nin yardımıyla çatı katındaki kömür kırma makinesinin içerisine saklandığını belirledi.

Şüpheli ve saklanmasına yardım eden iki yakını gözaltına alındı.

EŞİ DE ESENYURT'TA YAKALANDI

Cemil K'nın eşi olduğu öğrenilen ve yine FETÖ üyeliğinden aranan Kübra K. da Esenyurt'ta trafikte seyir halindeyken araba içerisinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ firarisi kömür silosunda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA