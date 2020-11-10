Semih Terzi’nin eşi tahliye oldu

FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye gelen ve şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar verildi. Terzi'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Terzi, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Öte yandan, TSK'daki bir astsubayın Türk ordusunun Suriye ve Libya'daki harekâtlarına yönelik 'çok gizli' bilgileri sızdırdığı Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, yargılandığı Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.