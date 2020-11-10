Son dakika: Azerbaycan'ın tarihi Karabağ zaferi sonrası çarpıcı açıklamalar: Ermenistan ordusu 10 yıldan önce toparlanamaz

Azerbaycan tarihi bir günü yaşıyor! Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık Ermenistan işgali dün yapılan anlaşma ile resmen sona erdi. Anlaşmaya göre; 15 Kasım'a kadar Kelbecer, 20 Kasım'a kadar Ağdam Rayonu, 1 Aralık'a kadar ise Laçin Azerbaycan'a verilecek. Rusya ve Türkiye ise barışın temini için bölgede güç bulunduracak. 'İçişleri Bakanlığı Müşaviri' sıfatıyla Bakü'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde müşavir olarak 2 yıl görev yapan Emekli Tuğgeneral Ali Demir, tarihi Karabağ zaferini sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarla değerlendirdi.

Demir; "Azerbaycan, tam bir zafer kazandı" dedi, Karabağ'da özerkliğin sözkonusu olmadığını belirtti. Demir ayrıca, Ermenistan ordusunun asker temini konusunda 10 yıldan önce toparlanamayacağını, harp araç gereç teçhizatı açısından ise 8-9 yıldan önce toparlanamayacağını belirtti. Emekli Tuğgeneral Demir, Ermenistan'ın diğer 3 ateşkes gibi bu ateşkesi bozamayacağını belirtti, "Paşinyan'ın dün öğleden sonradan itibaren kayıp olduğu anlaşılıyor. Ateşkesi bozma yönünde karar verebilecek bir irade şu an Ermenistan'da yok." dedi.

Demir, Nahçıvan ile kurulan karayolu iletişimini ise, 'Çok önemli bi stratejik kazanım' olarak nitelendirdi.