Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

Millet vatan ve medeniyet merkezli bu tarihi mücadele elbette kolay olmadı.

Yıllarca bu ülkeyi siyasi-ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler.

Kendilerine içeride imtiyazlarını kaybetmenin vermiş olduğu kin ve nefret dolu mankurtlar bulmakta da zorlanmadılar.

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HEP SAMİMİYDİK



Allah şahittir ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek derken hep samimiydik.



Gazi'nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz.



VERİLEN NOTLARIN OBJEKTİF OLDUĞUNU KİMSE SÖYLEYEMEZ



Uluslararası kredi derecelendirme kurumlarının verdiği notların objektif olduğunu söyleyecek kimse çıkamaz.



Dünyadaki genel ekonomik sıkıntılar koronavirüs ile daha da arttı.

Bugün Türkiye sınırları dışında da güç ve umut kaynağı ise bunu milletimizle verdiğimiz mücadeleye borçluyuz.

Temel göstergelere baktığımızda nasıl mesafe katettiğimizi daha iyi anlıyoruz.





Ülkemizdeki toplam yabancı sermaye yatırımları 223 milyar dolara ulaştı.

Enerji üretimimizdeki yerlilik oranı yüzde 62'yi geçmiştir.

Bölgesel ve küresel her meselede sözü dinlenen, tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik.

Sıkıntılarımız elbette var. Hiçbiri üstesinden gelinmeyecek hususlar değil.



GEREKÇESİNİ SÖYLEYECEK KİMSE ÇIKMAZ



Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarının notlarının objektif kriterlere göre verildiğini söyleyecek kimse çıkamaz. Batı basınında ülkemize yönelik eleştirilerin gerçek ve samimi temellere dayandığını söyleyecek kimse çıkamaz. Doğu Akdeniz'de somut örneğini gördüğümüz üzere, Türkiye'ye karşı haksız hukuksuz, adaletsiz girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin gerekçesini söyleyecek kimse çıkamaz

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TARİHİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ



2013 mayısında tuttuk IMF'e olan borcumuzu sıfırladık ve artık IMF ile borç noktasında en ufak bir ilişkimiz kalmadı.



O gün kapitülasyon bu defa IMF.

Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz.

Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Üretim, yatırım, büyüme, ihracat odaklı bir anlayışla önümüze çıkarılan siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz.



Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in en büyük hizmetlerinden biri tüm baskılara, tehditlere rağmen kapitülasyonları kaldırmak olmuştur.



Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum.





