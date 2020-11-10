Son dakika: "Ebu Hanzala" kod adlı Halis bayancuk'un 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Mahkeme başkanı, sanık Ubeydullah Arca'nın yakalama emrinin infaz edilmediğini söyledi. Mahkeme başkanı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu.Sanık Bayancuk'un avukatı Serkan Türkdoğru, "Bozma ilamına direnilmesini talep ederiz. Müvekkilin emir ve talimat yetkisi olup olmadığına ilişkin herhangi bir delil yoktur. Biz müvekkilin beraat etmesi düşüncesindeyiz" dedi.