SON DAKİKA HABERLER: Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA BU KILIKTA OYUN OYNADI

A.B, kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti. Son dakika görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.