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SON DAKİKA HABERLER: Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı

Ünlü kadın televizyoncu A.B, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, 'Bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına yerleştirdi. Son dakika haberde kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu gözlerine inanamadı. İşte merak edilen tüm detaylar...

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:33 Son Güncelleme: 10.11.2020 13:38 ABONE OL
Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA BU KILIKTA OYUN OYNADI

A.B, kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti. Son dakika görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.

Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı

ÇOCUĞUNA 'ERKEKLER BÜYÜYÜNCE KADIN OLUR' DEMİŞ

Ünlü televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz' , 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı

'ETEK GİYERLER, SAÇ UZATIRLAR'

Dilekçeye göre K.B, peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu. A.B, suç duyurusunda, eşinin 5 yaşındaki çocuklarına, 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri', 'saç uzattıkları' gibi bilgiler verdiğini öne sürdü.

Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı

DEĞİŞİM AMSTERDAM'DA BAŞLADI

Dilekçeye göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti. 5 yaşındaki çocukları babasının kendisine verdiği cinsel yönden çarpık bilgileri, hem annesi hem de psikologla paylaştı.

Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı

'BABAM KOMİK ÇÜNKÜ ANNEMİN KIYAFETLERİNİ GİYİYOR'

Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi. Arkadaşlarıyla 'Ne komik?' isimli bir oyun oynayan mağdur çocuk bu soruya, 'Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor' şeklinde cevap verdi.

Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı

Son dakika haber: Baba K.B geçtiğimiz ay boşanma aşamasındaki eşi A.B'ye karşı saldırıda bulundu. K.B hakkında ayrıca 'basit yaralama' suçundan da Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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SON DAKİKA HABERLER: Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı
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