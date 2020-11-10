SON DAKİKA! İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?

11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Corona virüs pandemisinden 65 yaş ve üzeri kişilerin önemli risk grubunda olması sebebiyle başta Başkent Ankara olmak üzere pek çok ilimizde bu yaş grubunda yer alan vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı alındı. İşte son dakika İstanbul 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI!

İstanbul Valiliği tarafından son dakika olarak duyurulan İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili son dakika bilgileri ve İstanbul 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar şöyle;