SON DAKİKA! İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?

11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Corona virüs pandemisinden 65 yaş ve üzeri kişilerin önemli risk grubunda olması sebebiyle başta Başkent Ankara olmak üzere pek çok ilimizde bu yaş grubunda yer alan vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı alındı. İşte son dakika İstanbul 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri...
İstanbul Valiliği tarafından son dakika olarak duyurulan İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili son dakika bilgileri ve İstanbul 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar şöyle;
İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00'da yaptığı toplantıda;
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda hayatın her alanında uyulması gereken kurallar ve önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır.
Ülkemizde devam eden kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanmasının yanı sıra, hastalığın bulaşma riski, salgının seyri ve olası risklerin azaltılması amacıyla;
Kararın İstanbul genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına,
İlgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.11.2020 Saat: 22.00