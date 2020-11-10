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SON DAKİKA! ’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?

Mart ayından bu yana ülkemizde etkisini sürdüren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın risk grubunda olması sebebiyle Ankara başta olmak üzere pek çok ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Tüm bu illerin ardından ’da da son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı alındı. İşte son dakika ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 22:50 Son Güncelleme: 10.11.2020 22:50 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?

11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Corona virüs pandemisinden 65 yaş ve üzeri kişilerin önemli risk grubunda olması sebebiyle başta Başkent Ankara olmak üzere pek çok ilimizde bu yaş grubunda yer alan vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı alındı. İşte son dakika ...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI!

tarafından son dakika olarak duyurulan İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili son dakika bilgileri ve İstanbul 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

SON DAKİKA! İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00'da yaptığı toplantıda;

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda hayatın her alanında uyulması gereken kurallar ve önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır.

Ülkemizde devam eden kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanmasının yanı sıra, hastalığın bulaşma riski, salgının seyri ve olası risklerin azaltılması amacıyla;

SON DAKİKA! İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?
  • İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 10.06.2020 tarih ve 56 sayılı kararda "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00 - 20:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine" karar verilmişti.
  • Kurul tarafından salgınla mücadele kapsamında bu husus tekrar değerlendirilerek; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00 - 16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına" karar verilmiştir.
  • Günün 10:00 - 16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan;

SON DAKİKA! İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?
  • Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin
  • sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle
  • iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri,
  • İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına,

SON DAKİKA! İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?

Kararın genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına,

İlgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.11.2020 Saat: 22.00

SON DAKİKA! İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?

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SON DAKİKA! İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?
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