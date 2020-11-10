SON DAKİKA HABERİ | Karabağ'da savaş bitti! Zafer Azerbaycan'ın... İşte son durum

Türkiye ve Azerbaycan halkını göz yaşlarına boğan son dakika gelişmesi işgalden kurtarma harekatından, Karabağ savaşından geldi. Azerbaycan kesin ve kati bir biçimde Karabağ Savaşı'nı kazandı ve zafer ilan etti. Buna karşılık Ermenistan Başbakanı da yaptığı konuşmada yenilgiyi kabul ve itiraf ederken anlaşmayı imzalamak zorunda olduğunun altını çizdi. "Başka şansım yoktu" diyen Paşinyan Azerbaycan'a saldırı emirlerini veren Paşinyan'dan çok uzak bir görüntü çizdi. Karabağ anlaşmasındaki son dakika ayrıntılarına göre taraflar bugün itibarıyla Azerbaycan'ın zaferini tescilledi. Ayrıca anlaşma anına kadar hakimiyet altına alınan alanlar da Azerbaycan'da kalmaya devam edecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu. Bununla birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan da açıklamalar yaparak Azerbaycan'ın zaferini tescil ve teyit etti.
SON DAKİKA ZAFER AZERBAYCAN'IN KARABAĞ SAVAŞI BİTTİ
Rusya Devlet Başkanı Putin, televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirdi. Putin'in açıklamasında "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece Türkiye saati ile 00:00'dan itibaren Karabağ Savaşı'nda ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar."
ARAYA ÇEKİLEN KORİDOR İLE TOPRAKLARIN AZERBAYCAN'DA KALMASI TESCİL EDİLECEK
Ayrıca Putin yaptığı son dakika açıklamasında Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.
ESİR VE CENAZELER DEĞİŞTİRİLECEK
Yerinden edilmişlerin ve mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kontrolünde Dağlık Karabağ'a ve etrafındaki bölgelere döneceğini aktaran Putin, esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını söyledi. Bölgenin ulaşım ve iletişim bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Rusya Başkanı Putin, "Ulaşım ve iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak." dedi.
GEREKLİ KOŞULLAR OLUŞTURULACAK
Putin, "Varılan anlaşmalar, Dağlık Karabağ krizinin uzun vadeli ve kapsamlı çözümü için adil temelde, Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda gerekli koşulları oluşturacak." ifadesini kullandı.
BU TÜRKİYE'NİN FARKINI DA ORTAYA KOYAN KESİN BİR ZAFERDİR
Konuyla ilgili A Haber'e değerlendirmelerde bulunan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ Azerbaycan'ın zaferini kesin ve tartışmasız bir zafer olarak değerlendirirken Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin güç ve öneminin de onaylandığı bir zafer olduğunu aktardı.
Paşinyan Türk düşmanı liderlerden böyle yardım dilenmişti
ERMENİSTAN KARIŞTI, HALK HÜKÜMET BİNASINI BASTI
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da vatandaşlar, yenilgiyi ilan eden Ermeni Başbakan Paşinyan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı ve şiddetli protestolara başladı.
CAM ÇERÇEVE İNDİRDİLER
Ayrıca Ermenistan Hükümet binasından gelen son dakika haberlerinde hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocuların, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attığı ve içeride taş üstünde taş bırakmadıkları bildirildi.
ALİYEV AÇIKLADI: KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında Dağlık Karabağ'daki krizle ilgili halka hitap etti. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu ve Türkiye'nin barış gücü olarak bölgede olacağını aktardı.
Aliyev, "Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek." diye konuştu.
"Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak." diyen Aliyev, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ, "TÜRK BARIŞ GÜCÜ ORADA OLACAK" DEDİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev son dakika zafer açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek "Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.
PAŞİNYAN YENİLGİ VE İMZAYI BÖYLE DUYURDU: BAŞKA ŞANSIM YOKTU
Kaybeden Ermenistan Başbakanı Paşinyan "Başka şansım yoktu. Hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile Karabağ savaşının sonu için anlaşma imzaladım. Açıklama metni benim ve halkım için inanılmaz acı verici" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü;
BU İMZA BENİM İÇİN ACI
"Sevgili, yurttaşlarım, kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim. Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile 13:00 itibarıyla Karabağ savaşının bitirilmesine yönelik bildiriyi imzaladım. Yayınlanan bildirinin metni benim ve halkım için inanılmaz acılı...Kişisel olarak benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim. Askeri durum ve duruma en hakın insanların takdirine yönelik derin bir analiz sonucu bu kararı aldım"