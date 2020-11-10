SON DAKİKA HABERİ | Karabağ'da savaş bitti! Zafer Azerbaycan'ın... İşte son durum

Türkiye ve Azerbaycan halkını göz yaşlarına boğan son dakika gelişmesi işgalden kurtarma harekatından, Karabağ savaşından geldi. Azerbaycan kesin ve kati bir biçimde Karabağ Savaşı'nı kazandı ve zafer ilan etti. Buna karşılık Ermenistan Başbakanı da yaptığı konuşmada yenilgiyi kabul ve itiraf ederken anlaşmayı imzalamak zorunda olduğunun altını çizdi. "Başka şansım yoktu" diyen Paşinyan Azerbaycan'a saldırı emirlerini veren Paşinyan'dan çok uzak bir görüntü çizdi. Karabağ anlaşmasındaki son dakika ayrıntılarına göre taraflar bugün itibarıyla Azerbaycan'ın zaferini tescilledi. Ayrıca anlaşma anına kadar hakimiyet altına alınan alanlar da Azerbaycan'da kalmaya devam edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu. Bununla birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan da açıklamalar yaparak Azerbaycan'ın zaferini tescil ve teyit etti.