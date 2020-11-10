Son dakika: Türk Birliği geliyor! Çalışmalarda sona yaklaşıldı...

3.8 TRİLYON DOLARLIK GSYH'YA SAHİP

AZERBAYCAN, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye ülke olduğu, Macaristan'ın ise gözlemci olarak yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde, ülkeler satın alma gücü paritesiyle 3.8 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH), 20 milyar doları aşan bölge içi ticaret hacmine ve 460 milyar dolarlık dolaysız yabancı yatırım stokuna sahip. Türk Konseyi ülkeleri zengin enerji kaynakları, büyüyen ekonomileri, genç-dinamik nüfusları, stratejik konumları, büyüyen askeri ve savunma sanayi kapasiteleriyle dünya siyasetinde de öne çıkıyor. Türk Konseyi ise hem bölgesinde hem de küresel alanda ağırlığını giderek artıran bir uluslararası teşkilata dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

