Kaçak Sevan Nişanyan’ın eşi Ira Tzourou Azerbaycan’ın zaferinden rahatsız oldu!

27 YIL SONRA GELEN ZAFERE İNANAMADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Şuşa kentinin kurtarılmasından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik ettiği görüntüleri paylaşan Ira Tzourou, 9 Kasım'da "Bir bayrak, bir tank, merkez de üç beş asker yürüyüşü filan, Şuşa'nın kurtuluşuna ait bir fotoğraf ne zaman paylaşacaksınız. Böyle kuru kuruya olmuyor" iddiasında bulundu.

Paylaşımına gelen bir tepkiye yanıt veren Tzourou, "Dünden beri koca şehri ele geçirdiniz diyorsunuz en ufak bir fotoğraf göremedik de pardon yani Reiz hep belge ister ya oradan alışkanlık oldu" iddiasında bulundu.