MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Gelen Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

- Biden'ın geçmişteki sözleri, çelişkileri ve mesafeli tutumları, iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.



Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Hamdolsun Türk oğlu Türk'üz.



Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz.

Hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman yedirmeyeceğiz.



Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış