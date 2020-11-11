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Lideri 'den MHP 'nda önemli açıklamalar

Gelen Başkanı 'deki MHP 'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli "Biden'ın geçmişteki sözleri, çelişkileri ve mesafeli tutumları, iyimserliğimizin önüne set çekmektedir" dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:25 Son Güncelleme: 11.11.2020 11:51 ABONE OL
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
MHP Gelen Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

- Biden'ın geçmişteki sözleri, çelişkileri ve mesafeli tutumları, iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.

Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Hamdolsun Türk oğlu Türk'üz.

Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz.

Hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman yedirmeyeceğiz.

Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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