SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan'da tarihi zafer! İlham Aliyev o maddeleri tek tek okudu! Dağlık Karabağ anlaşması..

Dağlık Karabağ'da son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in anlaşmaya Karabağ Savaşı'nda anlaşmaya varıldığına ilişkin açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev beklenen açıklamasını yaptı. Askeri kamuflaj ile kameraların karşısına geçen İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tartışmasız zaferini ilan etti ve Karabağ anlaşmasının maddelerini hem Azerbaycan halkı hem de tüm dünyaya tek tek okudu. İşte Aliyev'in dünyaya bizzat verdiği son dakika haberi ve ayrıntıları...

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi.