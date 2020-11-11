Son dakika haberi... Batı medyasında Karabağ bozgunu! Adeta yıkıldılar

Dün alınan son dakika bilgisinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ ve çevresinde çatışmaların sonlanmasına dair bir anlaşma imzalamıştı. Mühimmat ve savaşacak askeri kalmayan Ermenistan teslim oldu ve Paşinyan "Başka çarem yok" diyerek anlaşmaya razı oldu. Anlaşma kapsamında Ermenistan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklardaki işgalini sonlandırıyor. Konuyla ilgili bir son dakika haberi de batı medyasından geldi. Türkiye'nin sahada ve masada desteklediği Azerbaycan'ın zaferi dünya basınında geniş yankı buldu.

En başından beri Ermenistan'ın sivillere yönelik katliamlarını görmezden gelen ve Erivan'ın birçok ateşkesi bozması karşısında üç maymunu oynayan Batı medyası, Karabağ zaferine ise geniş yer ayırmak zorunda kaldı.