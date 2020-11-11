Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Azerin'den 'KARABAĞ' çağrısı! "Türkiye'deki sanatçılara davet gönderiyorum..."

"AZERBAYCAN BAYRAĞI KARABAĞ'DA DALGALANIYOR ARTIK"

Ermenistan'a karşı aldığı bu galibiyetin mutluluğunu yaşarken "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirmesiyle ülkenin simgesi haline gelen ses sanatçısı Azerin, yaşanan süreci Sabah.com.tr'nin sorularını yanıtlayarak anlattı…

Sevgili Azerin. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun öncelikle?

"Merhabalar, Teşekkür ederim, çok sağolun çok iyiyim…"

Azerbaycan bayrağını Karabağ'a asacağız dedin ve oldu. Sanatçı olarak temsiliyetini yerine getirmenin duygu tarifini alabilir miyiz senden?

"Tabii ki çok yoğun duygu seli yaşıyorum. Evet dedik, Azerbaycan Bayrağı'nı Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'a asacağız ve şükürler olsun ki Alahu Teala bize bugünleri görmeyi nasip etti. Ve Azerbaycan Bayrağı Karabağ'da dalgalanıyor artık. Tabii ki biz her şeyden önce Allah'a şükrediyoruz. Daha sonra da Azerbaycan'ın muzaffer ordusuna, askerlerimize. Azerbaycan'ımızın şanlı bayrağının Karabağ'da dalgalanmasını şehitlerimize ve gazilerimize borçluğuz. Allah onlardan razı olsun. Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin."

"Tabii ki ben yıllardır "Çırpınırdım Karadeniz"i söylediğimde evvela ben ne zaman hangi şartlarda yazıldığını Ahmet Cevat tarafından, hangi şartlarda Üzeyir Bey'in beste yaptığını çok iyi biliyorum yani eserin hikayesini çok iyi biliyorum. Eseri ortaya çıkaranların bize sunanların hayatını çok iyi bildiğim için bu eseri bir başka söylüyordum her zaman her defasında… Ben Türk'ün şanlı bayrağının Karadeniz üzerinde dalgalanmasına farklı bakıyorum. Çünkü onun tarihini iyi biliyorum. 102 yaşı var "Çırpınırdı Karadeniz"in…"

"Ve elbette temsil ettiğim eser, şöyle söyleyeyim size açıkça ben nereye gittiysem bugüne kadar "Azerin" değil "Çırpınırdı Karadeniz geldi" diyorlardı. Ve bu beni çok mutlu ediyordu. Onun için bugün her defasında "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü söyledikten sonra "İnşallah, Allah büyüktür" demem ve 22 yıl önce "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünün sonluğunu değiştirmem ve Azerbaycan Bayrağı'nı Karabağ'da asacağız demem de tesadüf değildi. Yani ben eseri çok inanarak söylüyordum. Biliyordum ki er ya da geç biz muzaffer olacağız ve Azerbaycan'ın bayrağı Karabağ'da dalgalanacak. Bugün artık Çırpınırdın Karadeniz türküsünün sonunda "İnşallah" değil de "Elhamdulillah" diyeceğim…"