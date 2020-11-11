Yeni Bakan Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hazine ve Maliye Bakanı'ndan son dakika açıklaması: " Benim için sürpriz oldu..."

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Yeni Bakan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 'ndan son dakika açıklaması: " Benim için sürpriz oldu..."

'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre yeni oldu. Son dakika açıklamasında bulunan Lütfi Elvan, bu görevin kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti. . Berat Albayrak'ın görevden affının kabul edilmesinin ardından Hazine ve görevine Lütfi Elvan'n atandığı duyuruldu. Peki, göreve başlayacak olan Hazine ve Elvan kimdir? Bu başlık altında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan ikinci Bakan olan Lütfi Elvan kimdir sorusunun yanıtı ve hayatı hakkında detaylar yer almaktadır. İşte, geçmişte Başbakan Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı gibi görevleri üstlenen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 11.11.2020 07:40 Son Güncelleme: 11.11.2020 07:41 ABONE OL
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir, nereli?

Hazine ve 'na son dakika ataması yapıldı. Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden affını talep etmesinin ardından yeni bakanın kim olacağı merak konusu olmuştu. , Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Hazine ve Maliyea Bakanı oldu. 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile göreve getirilen Lütfi Elvan 1962 doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Milletvekilliği, Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma Bakanlığı yapan Lütfi Elvan hakkında detaylı bilgiler, bu başlık altında yer almaktadır.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan son dakika açıklaması! Lütfi Elvan kimdir? | Video

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir, nereli?

SON DAKİKA: LÜTFİ ELVAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve görevine getirilen , ilk açıklamasında, "Benim için sürpriz oldu" dedi.

'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir, nereli?

Yeni , 1962'de Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu! Lütfi Elvan kimdir, nereli?

Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

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Yeni Bakan Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hazine ve Maliye Bakanı'ndan son dakika açıklaması: " Benim için sürpriz oldu..."
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