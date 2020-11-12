AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye: HDP ile ittifak için tüm ilkelerini satmışlar

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş; CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile yeni Anayasa taslağı hazırlamasını eleştirdi ve "HDP ile ittifak için tüm ilkelerini satmışlar!" ifadelerini kullandı.

"NEREDE SİZİN ATATÜRK HASSASİYETİNİZ? NEREDE OMURGALI SİYASET?

Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "HDP, PKK'nın uzantısıdır" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, HDP ve CHP ile yeni Anayasa çalışması yaptığını hatırlatarak, "CHP ise Anayasa'dan 'Atatürk milliyetçiliği' ifadesinin çıkarılmasına razı olmuş. Nerede sizin Atatürk hassasiyetiniz? Nerede omurgalı siyaset? HDP ile ittifak için tüm ilkelerini satmışlar!" dedi.

Mehmet Muş, söz konusu paylaşımına İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

ÖZDAĞ: "PSİKOLOJİK İZAHLARI BIRAKIN"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da; İYİ Partili yetkililerin CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle anayasa taslağı hazırladığını ifade eden CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu hakkında söylediği sözleri hatırlattı.

Ümit Özdağ; Twitter'daki hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İbrahim Kaboğlu etki ajanı", İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve GİK Üyesi Nuri Okutan'ın "İbrahim Kaboğlu ruh hastası", "İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Ümit Özdağ psikolojik olarak gergin" dediğini hatırlatarak, "Psikolojik izahları bırakın. (İbrahim) Kaboğlu, 'CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet birlikte anayasa hazırladık' diyor. (Kemal Kılıçdaroğlu 'Millet ittifakı taslağı hazır' diyor" ifadelerini kullandı.