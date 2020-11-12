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, BioNTech kurucusu Prof. Dr. 'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika paylaşımı! : Prof. Dr. ’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 17:56 Son Güncelleme: 12.11.2020 18:16 ABONE OL
Bakan Koca, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan kritik bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca dünyanın konuştuğu aşının üretildiği tesisin kurucularından olan Prof. Dr. Uğur Şahin'le telefon görüşmesi yaptı.

Koca görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları paylaştı : Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.

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Bakan Koca, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü
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