Bakan Koca, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan kritik bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca dünyanın konuştuğu aşının üretildiği tesisin kurucularından olan Prof. Dr. Uğur Şahin'le telefon görüşmesi yaptı.

Koca görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları paylaştı : Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.