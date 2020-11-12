Bu harekât bır uyanıştır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçerek Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Akar, Azerbaycan Ordusu'nun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşu ve ulusal marşların çalındığı törende konuşan Akar "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekât bir uyanıştır. Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi. Kederde ve kıvançta bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize haklı davalarında destek vermeyi sürdürecek, onlarla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Harekât 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacaktır. Buradaki kutlamaların aynısı Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, tüm Türkiye'de vardı. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan" dedi.Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov da Türkiye'ye süreçteki sınırsız desteğinden dolayı teşekkür etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı. Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ'da ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağız" dedi.