Büyümeyen köpek cinsleri, türleri ile özellikleri ve bakımları: Büyümeyen köpek cinsleri nelerdir?

Köpekgiller ailesinden, görünüş ve büyüklükleri farklı 400'den fazla ırkı olan, etçil, memeli bir hayvan türüne köpek denilmektedir. Köpekler çok iyi koku alan, kolayca eğitilebilen, bekçilik ve avcılık konusunda deneyimli hayvan türleridir. Bu sevimli ve sadık köpekler ailesi yaşayan 37 kadar kurt, çakal, tilki, yaban köpeği ve evcil köpek türü içermektedir. Büyümeyen köpek cinsleri bakımları nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

BÜYÜK KÖPEK CİNSLERİ ÖZELLİKLERİ

Labrador Retriever

Köpek cinslerinden Labrador Retriever, geçmişte St. John köpeği olarak bilinmekteydi. Kanada'da Newfoundland'dan türetilmiş bir cinstir. Ayrıca

Labradorlar, soğuk suya atlayarak balıkçıların ağlarını çekmelerine yardım etmeleri için eğitilen bir köpek türüdür. Bu köpek cinslerinin en önemli özelliği; sabırlı, oldukça zeki ve sadık olmasıdır.

Kurt Köpeği

Kurt köpekleri sadık ve akıllı bir köpek cinsi olarak bilinmekte. Ülkemizde birçok kişi tarafından yaygın bir şekilde beslediği kurt köpekleri genellikle polis teşkilatınca uyuşturucu, kaçakçılık, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmaktadır.

St. Bernard (Saint Bernard)

Köpek cinslerinden Saint Bernard cinsi köpeklerin kökenleri çok eskiye dayanmaktadır. Geçmişte Romalılar'ın Alp Dağları'na getirdikleri Mastiff'lerle üretildiklerine inanılmaktadır. Bu köpek cinsleri genellikle kendisine şöhret kazandıran kurtarma köpeği olarak kullanılmaktadır.

Akita İnu

Bu köpek türü Japonya'nın Honshu Adası'ndaki Akita bölgesindendir. İsmi buradan gelmektedir. Günümüzde Japonya'nın sembol hayvanlarından birisi olarak bilinmekte. Bu köpek türlerinin, ses tonları farklıdır, ancak fazla havlamamaktadırlar. Büyük avlarda kullanılan bu köpekler, geçmişte dövüş köpeği olarak eğitilmekteydi.

BÜYÜMEYEN KÖPEK CİNSLERİ BAKIMLARI

Toy Poodle

Toy poodle'lar korumacı ve zeki köpekler olarak bilinmektedir. Bu köpek cinsi kendilerine sakin ve huzurlu bir ortam ararlar. Bu köpekler ayrıca hastalık bakımından hassas yapıda olduğu için veteriner kontrollerini düzenli yaptırmanız gerekmektedir.

Chihuahua (Şivava)

Bu köpekler Meksika cinsi, en az 6 kilo ağırlığında dünyanın en küçük köpeği olarak bilinmektedir. Chihuahua sahiplerinin, 2 haftada bir düzenli olarak tüyleri fırçalayıp temizlemeniz yeterli olmaktadır. Bu köpekler soğuğa karşı pek dayanıklı olmadıkları için çok soğuk günlerde fazla dışarıda bırakmamaya ve kıyafet giydirmeyi ihmal etmemelisiniz.

Yorkshire Terrier

Tüylerinin güzel ve bakımlı kalması için düzenli olarak taramanız gerekmektedir. Soğuk havalara karşı hassas olan Yorkshire Terrier cinsleri soğuklarda fazla bırakmayınız. Ayrıca bu köpek cinsilerini beslenmesi için kaliteli, vitamin ve mineraller açısından zengin olan kuru mamalar ile beslemelisiniz.

HANGİ CİNS KÖPEKLER TÜY DÖKMEZ