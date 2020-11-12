CHP'li belediyenin PKK rezaletine AK Parti'den sert tepki

Göksu, "Bu organizasyonda ihmali olan kim ise ya da kastı olan kim ise İstanbul halkı, milletimiz adına kınıyorum." diyerek şöyle konuştu:

Ve acilen ivedilikle bir an önce gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağına da inanıyorum. Bu İstanbul halkının iradesine, İstanbulluların ve İstanbul'un ruhuna büyük bir hakarettir. Umarım bunun altından bu kararı verenler ve bu işi yapanlar özür dileyerek veya makul bi izahları varsa yaparak kalkarlar. Ama ben kalkabileceklerini çok düşünmüyorum. Aslında İstanbul'da yaşanan yerel seçimlerin fotoğrafını orada gördük biz. İstanbul halkımız bu işi aklıselim ile takip ediyor, İstanbul halkımız bu işin ne olduğunu çok iyi okuyordur diye düşünüyorum.



