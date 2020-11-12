CHP'li belediyenin PKK rezaletine AK Parti'den sert tepki

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi terör örgütü PKK'nın paçavasını andıran bir park tasarımı gerçekleştirdi. Belediyenin sosyal medya hesabından duyurulan çalışmaya başta İstanbullular olmak üzere Türkiye'nin her köşesinden tepki yağdı. Küçükçekmece Kaymakamlığı hemen harekete geçerek, parktaki tasarımı ortadan kaldırdı. Sorumlular hakkında soruşturma başlattı. CHP'den henüz açıklama gelmezken, AK Parti İstabul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sert sözlerle tepki gösterdi. Göksu, ilk önce belediyenin bunu yaptığına inanamadıklarını, araştırmaları sonucunda gerçeği öğrendiklerini söyledi. Göksu, "Akıllara durgunluk veren bir şey" dedi.
"İLLEGAL BİR ORGANİZASYON SANDIK, SÖZÜN BİTTİĞİ YER OLARAK GÖRDÜK"
Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Göksu, "Küçükçekmece'de yaşanan şey akıllara ziyan" diyerek sözlerine başladı. Göksu, "Biz önce konuyu duyduğumuzda bir gece illegal bir organizasyon mu yapıldı diye düşündük. Ayrıntılara indiğimizde bizatihi belediyenin ihalesi ile yapıldığını duyunca sözün bittiği yer olarak gördük. Bu şöyle bir baktığınızda hem toplumsal aklımızla hem milletin aklıyla hem de milletin geleceği ile alay etmektir. Umarım konuya dair ilgili belediye yetkilileri kamuoyunu bilgilendiren anlamlı bir açıklama yaparlar." dedi.
"İSTANBUL'DA YEREL SEÇİMLERİN HANGİ İTTİFAKLARIN ÜZERİNE KURULDUĞUNU ÇOK NET GÖSTEREN BİR TABLO BU"
Göksu, CHP'li belediyenin konuya dair mutlaka bir açıklama yapması gerektiğini belirtti, "Anlamlı bir açıklama yapmazlarsa yaptıkları işin altında kalacaklardır. Zaten devletimiz de yasal prosedürleri başlatmış durumda. Şunu görüyoruz, İstanbul'da yerel seçimlerin hangi ittifaklar üzerine kurulduğunu ve hangi ittifaklar ile sonuçların elde edildiğini de çok net gösteren bir tablo bu." diye konuştu.
Göksu, "Bu organizasyonda ihmali olan kim ise ya da kastı olan kim ise İstanbul halkı, milletimiz adına kınıyorum." diyerek şöyle konuştu:
Ve acilen ivedilikle bir an önce gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağına da inanıyorum. Bu İstanbul halkının iradesine, İstanbulluların ve İstanbul'un ruhuna büyük bir hakarettir. Umarım bunun altından bu kararı verenler ve bu işi yapanlar özür dileyerek veya makul bi izahları varsa yaparak kalkarlar. Ama ben kalkabileceklerini çok düşünmüyorum. Aslında İstanbul'da yaşanan yerel seçimlerin fotoğrafını orada gördük biz. İstanbul halkımız bu işi aklıselim ile takip ediyor, İstanbul halkımız bu işin ne olduğunu çok iyi okuyordur diye düşünüyorum.
"AKILLARA DURGUNLUK VEREN BİR ŞEY"
Göksu, İstanbul'un göbeğinde böyle bir rezaletin yaşanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı, "Net bir şekilde görünen bir şey var. Belediyenin ihalesini yaptığı, belediyenin park ve bahçeler müdürünün denetimini yaptığı, belediye tarafından inşa edilen parkta bir paçavranın resmi çiziliyor. Bu paçavraki uluslararası Türkiye'yi yok etmek isteyen uluslararası oyuncularının taşeronu. Milletimizin binlerce çocuğunun yetim kalmasına binlerce askerimizin, polisimizin şehit olmasına, gazi olmasına neden olmuş örgütün paçavrası İstanbul'un göbeğinde, bir ilçenin parkında, belediyenin yaptığı ihale ile inşa ediliyor. Bu akınlara durgunluk veren bir şey." dedi.
"ÖNCE KÜÇÜKÇEKMECE HALKI CEZALANDIRACAKTIR"
Göksu, konuya ilişkin son olarak şunları söyledi:
Bunun mutlaka bir cezai müeyyidesi olacaktır diye düşünüyorum. Önce Küçükçekmece halkı cezalandıracaktır, İstanbul halkı cezalandıracaktır. Tabi ki hukuk da bunu gereğini yapacaktır.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul'un göbeğindeki skandal ile ilgili Kaymakamlık harekete geçmişti. Soruşturma başlatılırken, parktaki semboller kazınarak sökülmüştü. Kaymakamlığın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Savcılık, PKK paçavralı park için soruşturma başlattı.