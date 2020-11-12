Dünya basınında Dağlık Karabağ: En büyük kazanan Türkiye

Azerbaycan'ın zaferi dünya basınındageniş yankı uyandırmayadevam ediyor.Ermenistan'ınsivil katliamlarınagöz yumanBatı medyası,bölgedeki güçdengelerinindeğişmesindenrahatsız oldu.Dünya basınında"En büyük kazananTürkiye" şeklindeyorumlar yapıldı.İngiliz Telegraph gazetesi "Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye" başlıklı analiz haber ile Dağlık Karabağ anlaşmasını değerlendirdi. Ermenistan'ın "aşağılayıcı" barış anlaşmasını kabul etmekten başka çaresi kalmadığı yorumu yapılan analizde, "Kremlin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmayı sona erdiren anlaşmayla Güney Kafkasya'da barışı sağlamış olabilir ancak savaşı Türkiye kazandı" dedi. İngiliz Guardian gazetesi anlaşmanın, Moskova ve Ankara'yı Güney Kafkasya'da otoriter güç haline getirdiğini, Batılı güçleri kenara ittiğini kaydetti. Fransız Le Monde gazetesi Erdoğan'ın bölgedeki etkisini artırdığına dikkat çekti. İsviçre'nin Le Temps gazetesi ise "Türkiye ve Rusya yarının dünyasını şekillendiriyor" dedi.Amerikan Bloomberg'de yer alan bir analizde, anlaşmanın Türkiye için bir zafer olduğu vurgulandı. Anlaşma, Rusya'nın Kafkasya'daki güç alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan için stratejik bir başarı olarak yorumlandı. Türkiye'nin anlaşma sayesinde Azerbaycan'a ve kaynak zengini Orta Asya cumhuriyetlerine ilk kez potansiyel giriş sağlayacağının altı çizildi. Fransız AFP ajansı da krizden Erdoğan'ın güçlenerek çıktığını belirtti.Herfırsatta Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'ı destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "En büyük kaybeden" ve "Macron'un Dağlık Karabağ yanlışı" yorumları yapıldı. Politikaları nedeniyle dünya basında alay konusu olan Macron, Fransa'da da sert şekilde eleştiriliyor. Fransız L'Opinion gazetesi, "Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa" için Dağlık Karabağ konusunun Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık olduğunu yazdı.Rusya, Fransa ve ABD'den oluşan AGİT Minsk Grubu üçlüsü Kafkas krizlerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında arabuluculuk çalışmaları yürütüyordu. 27 Eylül'de başlayan çatışmada taraflara sadece ateşkes çağrısı yapan AGİT Minsk Grubu'ndan Fransa ve ABD son krizde belirleyici bir rol alamadı. Yapılan anlaşmada Washington ve Paris'in devre dışı kalması, Putin ve Erdoğan'ın, bölgede söz sahibi olmasını sağladı. Euronews'teki analizde de son anlaşma ile Fransa ve ABD'nin masa dışında kaldığına dikkat çekildi. Fransız L'Opinion gazetesi, "Kesin olan bir şey var, ABD ve Fransa başta, Batılılar diplomatik oyunun dışında kaldı" dedi.