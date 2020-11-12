Görgü Kuralları Nelerdir? Yemekte ve Günlük Hayatta Görgü ve Nezaket Kuralları ile İlgili Bilgiler

Görgü kuralları kavramı neredeyse her insanın duyduğu kavramlardır. Toplum içindeki hareketlerin çoğu aslında görgü kurallarına uygundur. İnsanlar bulundukları ortama göre yetiştikleri için çoğu nezaket kuralını bililer. Ancak bunların görgü kuralı maddelerden olduğunu bilemeyebilirler. Görgü kuralları son zamanlarda çok araştırılmaktadır. En fazla araştırılan ise yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarıdır. Peki çok merak edilen sofra nezaket kuralları nelerdir? Toplumsal kurallar nelerdir? Sofrada görgü kuralları ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Görgü Kuralları Nelerdir?

Görgü kuralları aslında toplumsal kurallara uymaktır. Görgü kuralları oldukça önemlidir. Toplum kuralları olduğu için görgü kurallarına uymak diğer insanlara saygı duyulduğunu göstermektedir. Görgü kurallarına uyan bir kimse bencil, kaba düşüncelerinden sıyrılır ve kibar, duyarlı birisi olur. Bu da insanlar arasındaki iletişimin çok daha güzel olmasını sağlar. Toplumsal kuralları aslında çoğu insan uygular. Ancak belirli toplum kuralları sorulduğunda bunu cevaplayamayabilirler. Bu yüzden özellikle genç bireyler görgü kurallarının ne olduğunu araştırırlar. Görgü kuralları aşağıda belirtilmiştir;

Hoşgörülü ve iyimser olmak,

Olgun bir kişiliğe sahip olabilmek amacıyla çaba göstermek, eleştiriyi zamanında ve yerinde yapmak,

Giyime önem vermek, giysiyi mevki, yer ve zaman uygun olarak giyinmeye özen göstermek,

Başka kişileri rahatsız edici davranışlardan sakınmak,

Verilen sözü tutmak,

Ziyaretin kısa ve zamanlı olmasına dikkat etmek,

Oturuş ve kalkışlarda hareketlere dikkat etmek,

Gerektiği zamanlarda özür dilemeyi bilmek,

Özel konuşma yapanların yanına gitmemek,

Uygun olmayan el ve sözlü sakalardan kaçınmak,

Kadın ve erkek kendisine uygun kıyafet seçmelidir,

Kıyafet seçiminde yaş, fiziki yapı ve mesleğe dikkat edilmelidir,

Giyilen elbise, kravat, ayakkabı, şapka gibi eşyalarla uyum içinde olmalıdır,

Sökük yırtık ütüsüz elbise boyasız ayakkabı giyilmemelidir,

Çalıştığı iş yerinde sade giyinmeye özen göstermelidir,

Önemli toplantılarda; toplantının yerini zamanını ve özelliğini dikkate alarak uygun kıyafetle gidilmelidir,

Misafir karşılama veya kabul etme sırasında da uygun kıyafet seçip giyinmelidir.

Otel kamp spor alanı ve tatil köyü gibi yerlerde de toplumu rahatsız etmeyecek uygun kıyafetler giyinmelidir,

Bulunduğu yer veya toplumun kabul etmeyeceği kıyafetleri giyinmekten kaçınmalıdır.

Selamlaşma sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınmak gerekir.

Selamlaşma; baş eğilerek el kaldırılarak şapka çıkartılarak olduğu gibi sözle de olur. Birisiyle sabah karşılaşıldığında günaydın akşam karşılaşıldığında iyi akşamlar denmelidir,

Gerek ilk tanışmada ve gerekse selamlaşma sırasında özellikle erkeklerin dikkatli olması gerekir. Bayan elini uzatmadıkça erkeğin elini uzatması hoş karşılanmaz,

El sıkışmada üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları bunu gören alt makamlarda olan bayan veya bayların ellerini uzatarak tokalaşmaları genel görgü kurallarındandır,

Muhatabın düzeyine göre uygun hitaplar seçilmesi sert ifadelerden kaçınılması lazımdır,

Argo sözcüklerin kullanılmamalıdır,

Yeni tanışılan kişilere karşı mesafeli davranılmalıdır,

Yüksek sesle ve hızlı konuşma yolunun tercih edilmemesi gereklidir,

Muhatabın kültür seviyesine uygun bir dil kullanılmalıdır,

Davranışların söylenenleri doğrular nitelikte olması gerekir,

İncelenip kesin bilgi edinilmemiş konularda kessin söz söylemeden kaçınılması lazımdır,

Telefon edenin karşıdakine kendisini tanıtması gerekir,

Sekreter aracılığı ile yapılan telefon görüşmelerinde astın telefonunun üst makamda olana bağlanması,

Ölçülü ve nazik bir dil kullanılarak isteğin uygun bir ses tonu ile anlatılması,

Telefon konuşmalarında ahizenin alınması ve yerine yavaşça konulması,

Sabah saat 10.oo dan önce akşam saat 22.oo dan sonra telefon etmemeye özen gösterilmesi,

Telefonda gizli konuların konuşulmaması,

Cep telefonlarının uygun olmayan yer ve zamanlarda kapalı tutulması gerekir.

Yemekte Görgü Kuralları

Görgü ve nezaket kuralları arasında en merak edilenlerden birisi de yemekteki görgü kurallarıdır. Yemekte görgü kuralları ise şunlardır: